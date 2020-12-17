Совет Федерации призвал запретить «трэш-стримы» после гибели девушки
Сенатор Алексей Пушков заявил, что такие «трэш-стримы» необходимо запретить. «Пропаганды поведения, унижающего жизнь и достоинство человека, в интернете быть не должно», - заявил политик
Члены Совета Федерации озаботились проблемой так называемых «трэш-стримов» после того, как во время одного из них умерла девушка.
Сенатор Алексей Пушков заявил, что такие «трэш-стримы» необходимо запретить. «Пропаганды поведения, унижающего жизнь и достоинство человека, в интернете быть не должно», - заявил политик.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала данную инициативу. По ее словам нужно пресекать «такие страшные вещи в интернете». Председатель верхней палаты поручила комитету по законодательству проработать данный вопрос, сообщает ТАСС.
Напомним, что в начале декабря во время стрима блогер Reeflay (настоящее имя Стас Решетников) выгнал на улицу без верхней одежды свою девушку, которая оказалась беременной. Через несколько часов он решил впустить ее обратно, но обнаружил ее без сознания. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала ее смерть.
Судмедэксперты позже обнаружили у погибшей девушки закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные кровоподтеки. Блогера обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, и отправили под арест.