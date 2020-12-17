В Испании полиция задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафии»
Испанская Национальная полиция задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег «русской мафии». По версии следствия, задержанные проникли в органы государственной власти страны и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от уголовного преследования
Испанская Национальная полиция задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег «русской мафии». По версии следствия, задержанные проникли в органы государственной власти страны и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от уголовного преследования.
В списке задержанных по делу «русской мафии» оказались восемь россиян, двое украинцев, один гражданин Казахстана и гражданин Алжира. Остальные задержанные – граждане Испании, сообщает РИА Новости.
В полиции считают, что все задержанные входили в сеть, которая занималась отмыванием денег и подкупом чиновников, которые работают в стратегических секторах. В заявлении ведомства говорится, что члены группировки «глубоко проникли в различные государственные учреждения и глубоко укоренились там». Подкупленные должностные лица защищали мафию от расследований, поэтому операцию по задержанию пришлось проводить в строгой секретности.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли оружие, более 300 тыс. евро наличными, бриллианты, 16 люксовых автомобилей, а также были заблокированы счета и имущественные активы на миллионы евро. Задержанные активно вкладывали деньги в недвижимость, рестораны, дискотеки, гостиницы Испании.
В Нацполиции также заявили, что это расследование стало крупнейшим против мафии из Восточной Европы, проведенным в Испании за последние 10 лет