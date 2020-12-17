Ритейлер Ozon пожаловался в полицию на срыв поставки 70 млн защитных масок
Московская полиция возбудила уголовное дело по факту срыва поставок защитных медицинских масок на сумму 70 млн рублей для ритейлера Ozon. Дело заведено по заявлению компании, которая пожаловалась на мошенничество
Московская полиция возбудила уголовное дело по факту срыва поставок защитных медицинских масок на сумму 70 млн рублей для ритейлера Ozon. Дело заведено по заявлению компании, которая пожаловалась на мошенничество.
Агентство ТАСС сообщает, что в данном уголовном деле фигурирует бывший депутат из Нижнего Новгорода Валерий Гельжинис. По неподтвержденным данным, экс-депутат уже дал признательные показания.
По данным следствия, ритейлер Ozon заключил договор на поставку медицинских масок с фирмой-однодневкой, связанной с Валерием Гельжинисом. При этом заказанный товар поставлен не был.
Ранее в отношении г-на Гельжиниса было заведено уголовное дело по факту мошенничества при продаже 290 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые официально считались просроченными, но находились в рабочем состоянии.