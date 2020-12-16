Региональные власти назвали «фейком» появившуюся в соцсетях информацию о жестком карантине перед Новым годом
Соответствующие заявления сделали администрации Карелии, Ростовской области, Свердловской области, Челябинской области, Нижегородской области и Магаданской области
Власти сразу нескольких российских регионов выпустили официальные опровержения информации о введении локдауна в связи с пандемией коронавируса.
Соответствующие заявления сделали администрации Карелии, Ростовской области, Свердловской области, Челябинской области, Нижегородской области и Магаданской области.
По данным РИА Новости, регионы опровергли анонимные сообщения о том, что власти некоторых субъектов планируют ввести перед Новым годом жесткие ограничения из-за коронавируса. Соответствующая запись распространяется по родительским чатам в мессенджерах и соцсетях. Неизвестные сообщают, что с 28 декабря по 17 января власти якобы закроют все офисы, работающие с физлицами, школы, фитнес-центры и спортивные объекты, торговые центры, кинотеатры, все магазины, кроме продовольственных, а также отменят все массовые мероприятия.