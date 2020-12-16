Смольный пообещал проверить информацию борцов с коррупцией о «бездомных единороссах»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский пообещал провести проверку по факту обращения партии «Яблоко», поданное после публикации расследования городского штаба Алексея Навального о «бездомных единороссах»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский пообещал провести проверку по факту обращения партии «Яблоко», поданное после публикации расследования городского штаба Алексея Навального о «бездомных единороссах».
Запрос на проверку информации о муниципальных депутатах без какого-либо жилья направил депутат петербургского парламента Максим Резник. Александр Бельский заявил, что данное обращение к нему еще не дошло, но он «обязательно его рассмотрит».
Ранее штаб Навального в Петербурге проверил декларации всех муниципальных депутатов от «Единой России» и обнаружил, что 22 мундепа не имеют вообще никакого жилья – ни в собственности, ни в пользовании. Среди «бездомных» оказались даже вполне состоятельные люди.
Оппозиционеры проверили декларации единороссов после того, как губернатор северной столицы поручил лишить мандатов независимых мундепов за «недостоверные» декларации о доходах. В данном случае речь шла о неуказании в декларации нулевого дохода и указании дохода за вычетом НДФЛ.