ЦИК рекомендовал региональным комиссиям отказаться от «голосования на пеньках»
Центризбирком РФ рекомендовал региональным комиссиям отказаться от голосования на придомовых территориях, которое россияне прозвали «голосованием на пеньках»
Центризбирком РФ рекомендовал региональным комиссиям отказаться от голосования на придомовых территориях, которое россияне прозвали «голосованием на пеньках».
«Отдавая должное голосованию на придомовых территориях, мы сочли возможным его дальше не применять. Нет необходимости», - говорится в сообщении ЦИК.
В центральной комиссии заявили, что трех дней голосования на дому и голосования групп избирателей вполне достаточно, чтобы развести потоки и обеспечить со всех точек зрения и доступность выборов для избирателей, и их безопасность.
Напомним, что во время многодневного голосования по поправкам к Конституции РФ летом 2020 года ЦИК в связи с пандемией коронавируса организовал «придомовое голосование». По факту российским избирателям предлагалось проголосовать на лавочках, в палатках, на пеньках и даже в багажнике автомобиля.
При этом сначала глава ЦИК Элла Памфилова категорически отрицала «голосование на пеньках», но позже заявила, что это были лишь единичные случаи.