Журналисты Sota.Vision подали в суд на администрацию президента из-за отказа в аккредитации на пресс-конференцию Путина
Издание Sota.Vision обратилось в суд с иском против администрации президента. Поводом для жалобы стал отказ Кремля аккредитовать двух журналистов издания на ежегодную большую пресс-конференцию Владимира Путина
Издание Sota.Vision обратилось в суд с иском против администрации президента. Поводом для жалобы стал отказ Кремля аккредитовать двух журналистов издания на ежегодную большую пресс-конференцию Владимира Путина.
В своем Telegram-канале редакция отметила, что федеральный закон «О СМИ» не предполагает возможности отказа в аккредитации, если соблюдены правила подачи заявки, а они были соблюдены. Закон не дает полномочий государству «выбирать предпочтительные СМИ».
«Нежелание государственного органа видеть того или иного журналиста не может являться причиной отказа. Аналогичную позицию неоднократно занимал ЕСПЧ, на что мы также ссылаемся в иске», - говорится в заявлении Sota.Vision.
Журналисты также объяснили подачу судебного иска желанием создать прецедент, чтобы в будущем администрация президента не утруждала себя отказом в аккредитации «неугодным» СМИ.
Тщательный отбор участников предновогодней пресс-конференции Владимира Путина может быть связан с попыткой Кремля предотвратить обсуждение темы отравления Алексея Навального, особенно в свете выхода расследования о причастности к покушению на оппозиционера сотрудников ФСБ.
Между тем, «Открытые медиа» сообщают, что вопрос об отравлении Алексея Навального планируют задать президенту как минимум четверо журналистов из списка аккредитованных.