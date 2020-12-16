Прокуратура запросила 14 лет колонии для супругов из Калининграда, которых обвинили в госизмене из-за фотографий со свадьбы
Гособвинение попросило суд приговорить к 13-14 годам лишения свободы супругов из Калининграда Антонину Зимину и Константина Антонец, которых обвинили в государственной измене за то, что они якобы разгласили личность сотрудника ФСБ
Гособвинение попросило суд приговорить к 13-14 годам лишения свободы супругов из Калининграда Антонину Зимину и Константина Антонец, которых обвинили в государственной измене за то, что они якобы разгласили личность сотрудника ФСБ. Последний был гостем на их свадьбе как частное лицо.
Представитель прокуратуры запросил для Зиминой 14 лет колонии общего режима, а для Антонца – 13 лет колонии строгого режима.
Супругов обвиняют в раскрытии личности оперативника калининградского управления ФСБ капитана Максима Денисенко, который был гостем на их свадьбе. По версии следствия, молодожены переслали его фотографии с торжества представителям разведки Латвии.
По словам обвиняемых, Денисенко в общении с другими гостями не скрывал своей профессии, сам раздавал свои визитки и фотографировался. На мероприятии также присутствовали друзья пары из Латвии. Фотографии и видео со свадьбы гости выкладывали в соцсети, а затем эти материалы попали в сюжет прибалтийского телеканала.
По данным «Коммерсанта», позже следствие перестало настаивать на наказании супругов за раскрытие личности сотрудника ФСБ, однако в деле появился новый эпизод.
Обвиняемые якобы передали латвийской разведке документы под грифом «секретно», которые Константин Антонец получил во время работы в министерстве экономики Калининградской области.
Речь идет о документах к постановлению правительства РФ, регламентирующих предоставление Калининградской области «межбюджетных трансфертов» для обеспечения поддержки юрлиц—резидентов особой экономической зоны Калининграда.