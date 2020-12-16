Правоохранительные органы Германии расследуют дело в отношении зятя премьера Мишустина
Правоохранительные органы Германии расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении российского бизнесмена Александра Удодова, который женат на родной сестре премьер-министра Михаила Мишустина
Правоохранительные органы Германии расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении российского бизнесмена Александра Удодова, который женат на родной сестре премьер-министра Михаила Мишустина.
Расследование, которое ведется в Германии, связано с делом Сергея Данилочкина о крупнейшем хищении путем возврата НДС. В России данное дело было возбуждено еще в 2010 году.
По версии российского следствия, за 2009−2010 годы мошенники подали налоговые декларации от имени 11 подставных фирм, похитив из бюджета 5,2 млрд рублей. Дело было закрыто в 2016 году, а многие налоговики и правоохранители, участвовавшие в схеме незаконного возврата НДС, так и не понесли наказания. Александр Удодов проходил по этому делу в качестве свидетеля, сообщают «Открытые медиа».
Что касается расследования в Германии, то местные следователи связывают подозрительные переводы по счетам офшорных компаний зятя российского премьера (кстати, ранее Мишустин возглавлял Налоговую службу России) именно с хищением путем возврата НДС.
Немецкие правоохранители обратили внимание на инвестиции в грузовые терминалы в немецком аэропорту Хан, в строительство дата-центра под Зеленоградом и покупку элитной недвижимости в Москве (две квартиры в центре достались детям Мишустина). Немцы не увидели экономической обоснованности данных транзакций, но увидели в них признаки отмывания денежных средств.
В 2013 году немцы возбудили дело против Александра Удодова и одного из управляющих директоров VG Cargo в Германии.
Примечательно, что Сергей Данилочкин, который сейчас проживает в США, заявил «Открытым медиа», что обвинение против него было сфабриковано, а вот г-н Удодов играет в этом дела «важную роль». По словам Данилочкина, фигурирующие в деле 5 млрд рублей – «это только вершина айсберга, там были сотни миллиардов украдены по этой же схеме».