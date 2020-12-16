Госдума приняла законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о наказании для чиновников за «хамство и чванство». Данный документ был подготовлен сенатором Андреем Турчаком и депутатом Александром Хинштейн (оба «Единая Россия»)
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о наказании для чиновников за «хамство и чванство». Данный документ был подготовлен сенатором Андреем Турчаком и депутатом Александром Хинштейн (оба «Единая Россия»).
Законопроект принят голосами 359 парламентариев. 21 депутат воздержался.
Документ уточняет признаки состава административного правонарушения «Оскорбление». По новому закону, оскорблением будет выражено не только в неприличной, но и «в иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, а также совершенное публично с использованием интернета». Оскорбление может быть направлено не только в отношении конкретного человека, но в отношении «индивидуально не определенных лиц».
Также документ устанавливает ответственность за «оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должности либо должность государственной или муниципальной службы в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей)».
Чиновникам за оскорбление граждан или группы лиц будет грозить штраф в размере 50-100 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф составит 100-150 тысяч рублей.