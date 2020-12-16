Мэр Москвы заявил об отсутствии необходимости вводить жесткий локдаун
Мэр Москвы Сергей Собянин в очередной раз заявил об отсутствии планов по введению жесткого карантина в городе. По словам чиновника, для жесткого локдауна и закрытия целых секторов экономики нет необходимости
Мэр Москвы Сергей Собянин в очередной раз заявил об отсутствии планов по введению жесткого карантина в городе. По словам чиновника, для жесткого локдауна и закрытия целых секторов экономики нет необходимости.
Мэр считает, что заболеваемость коронавирусом в столице вскоре может пойти на спад, но даже если это не произойдет, то нынешняя ситуация в Москве позволяет не вводить ограничения в ближайшие месяцы.
Сергей Собянин отказ от введения жесткого карантина объяснил тем, что данная мера «нарушит социальную жизнь москвичей и обрушит их доходы», сообщает «Интерфакс».