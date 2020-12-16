Авиакомпания S7 разрешила пассажирам покупать билет для своих питомцев на соседнее кресло
Авиакомпания S7 разрешила пассажирам размещать своих питомцев в салоне самолета на соседнем кресле при условии, если авиабилет на два места будет оформлен заранее
Авиакомпания S7 разрешила пассажирам размещать своих питомцев в салоне самолета на соседнем кресле при условии, если авиабилет на два места будет оформлен заранее.
На сайте S7 сообщается, что размещаться с животным можно только в экономическом классе, на месте у окна рядом с хозяином.
Также в авиакомпании предупредили, что во время всего полета собака, кошка или другое разрешенное к перевозке на борту животное должны находиться в переноске (не более 55, 40 и 40 сантиметров по длине, ширине и высоте соответственно).
В S7 отметили, что новая услуга позволит пассажирам брать в салон более крупных домашних животных, например, «кокер-спаниелев и упитанных котиков».
Также пассажирам с мелкими животными остается доступной услуга перевозки питомца в переноске под впереди стоящим креслом.