Петербургские депутаты потребовали от главы ФСБ провести расследование об отравлении Навального
В заявлении депутатов говорится, что 14 декабря 2020 года во многих СМИ были опубликованы результаты расследования отравления Алексея Навального, проведенного The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel при участии Фонда борьбы с коррупцией
Оппозиционные депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, Максим Резник и Михаил Амосов направили обращение главе ФСБ РФ Александру Бортникову с требованием повести расследование по фактам, изложенным изданиями The Insider, Bellingcat и СNN об отравлении Алексея Навального.
В заявлении депутатов говорится, что 14 декабря 2020 года во многих СМИ были опубликованы результаты расследования отравления Алексея Навального, проведенного The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel при участии Фонда борьбы с коррупцией. В этом расследовании говорится о причастности к покушению на политика сотрудников ФСБ России. Кроме того, журналисты указали полные имена этих людей.
Петербургские парламентарии просят Бортникова провести проверку обнародованной информации и возбудить дело по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».
Аналогичное обращение депутаты ЗакСа направили в Следственный комитет РФ.
Отметим, что громкое расследование об отравлении Алексея Навального вышло 14 декабря, однако представители российской власти до сих пор его не прокомментировали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков даже отменил свои ежедневные брифинги с журналистами.