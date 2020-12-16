16 декабря 2020, 12:53
В Москве неизвестный убил курьера службы доставки Delivery Club
В Следственном комитете сообщили, что неизвестный нанес потерпевшему смертельное ранение в ночь на 15 декабря возле дома на улице Паустовского. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»
В московском районе Ясенево нашли тело курьера службы доставки еды Delivery Club. Мужчина скончался в результате удара ножом в область сердца.
Агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что 19-летний курьер приехал в Москву из Киргизии, после чего устроился на работу курьером в службу доставки.
В Следственном комитете сообщили, что неизвестный нанес потерпевшему смертельное ранение в ночь на 15 декабря возле дома на улице Паустовского. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».