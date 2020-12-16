«Аэрофлот» связала авиакатастрофу в «Шереметьево» с некорректной работой тренажера для пилотов
Представитель национального перевозчика на совещании в Ространснадзоре заявил, что поведение тренажера для пилотов SSJ-100 в direct mode (ручной режим) кардинально отличается от пилотирования российского самолета в реальных условиях
Авиакомпания «Аэрофлот» связала авиакатастрофу в аэропорту «Шереметьево» с самолетом SSJ-100 с некорректной работой тренажера для пилотов.
Представитель национального перевозчика на совещании в Ространснадзоре заявил, что поведение тренажера для пилотов SSJ-100 в direct mode (ручной режим) кардинально отличается от пилотирования российского самолета в реальных условиях. Именно по этой причине для экипажа рейса Москва – Мурманск условия аварийной посадки в «Шереметьево» оказались неожиданными.
В ходе совещания также стало известно, что осенью 2019 года эксперты Росавиации, Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Европейского агентства авиационной безопасности тестировали тренажер SSJ100, установленный в «Шереметьево», и признали его годным, сообщают «Ведомости».
В свою очередь представитель корпорации «Иркут» (ее филиал «Региональные самолеты» производит SSJ-100) заявил, что тренажер «суперджета» имеет сертификацию авиавластей России и Европы. Кроме того, на нем прошли подготовку «сотни пилотов», а претензий к тренажеру до сих пор не было
Представители авиакомпаний «Ираэро», «Северсталь» и Red Wings заявили, что у них претензий к тренажеру нет.
Источники издания говорят, что раньше и «Аэрофлот» не жаловался на тренажер, а после майской катастрофы в «Шереметьево» авиакомпания просто пытается защитить свои интересы и свою программу подготовки пилотов.
Напомним, что по версии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), виновником авиакатастрофы является командир экипажа, который при посадке самолета в ручном режиме не ушел на второй круг после отскока лайнера от полосы, а стал «прижимать» его к земле. Это привело к разрушению шасси, часть которого пробила топливный бак, что спровоцировало пожар.
Пилоту Денису Евдокимову предъявили обвинение в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Летчик своей вины не признает.
Кроме того, родственники погибших подали претензию производителю шасси для «суперджетов». По их мнению, шасси лайнера должны быть рассчитаны на повышение нагрузки и не разрушаться.