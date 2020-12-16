Глава британского Минобороны обвинил Россию в использовании химического оружия
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил Россию в использовании химического оружия и заявил, что именно данный факт является причиной сложных отношений между странами
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил Россию в использовании химического оружия и заявил, что именно данный факт является причиной сложных отношений между странами.
В интервью The Daily Telegraph, британский министр обвинил российские власти в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Бен Уоллес отметил, что после этого случая отношения между Москвой и Лондоном осложнились. Глава Минобороны также добавил, что боевой яд «Новичок», запрещенный к производству, «способен убить тысячи человек».
Напомним, что по данным британских властей, Сергея и Юлия Скрипали были отравлены веществом «Новичок», который использовали сотрудники ГРУ. Веществом из группы «Новичок» также был отравлен оппозиционер Алексей Навальный. Накануне независимые расследователи сообщили, что к покушению на политика причастны сотрудники ФСБ.
При этом российские власти уверют, что в соответствии с международными договоренностями уничтожили все химическое оружие.