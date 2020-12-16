В России за сутки от коронавируса скончались 596 человек
В России за минувшие сутки выявили 26 509 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся с начала пандемии составило уже 2 734 454 человек
В России за минувшие сутки выявили 26 509 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся с начала пандемии составило уже 2 734 454 человек.
По данным федерального оперштаба на утро 16 декабря, от осложнений скончались 596 ковидных пациентов. Всего умерло 48 564 человека.
В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 5 028 новых случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 3 758, в Московской области – 1 477, в Нижегородской области – 492, в Свердловской области – 395, в Ростовской области – 385, в Красноярском крае – 333, в Воронежской области – 387, в Архангельской области – 397.
Ранее власти Петербурга сообщили, что из-за высоких темпов распространение коронавируса в местных больницах для ковидных пациентов свободными осталось только 4% коек.