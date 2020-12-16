«Проект» сообщил о близких отношениях семьи главы СВР с бизнесменом Годом Нисановым
Издание «Проект» сообщило о близкой связи директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и его семьи с бизнесменом-рантье Годом Нисановым, состояние которого оценивается в 2,7 млрд долларов
Издание «Проект» сообщило о близкой связи директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и его семьи с бизнесменом-рантье Годом Нисановым, состояние которого оценивается в 2,7 млрд долларов.
Журналисты выяснили, что глава российской разведки регулярно посещает бассейн в принадлежащей Году Нисанову гостинице «Украина», а после пандемии коронавируса и введения ограничений семья высокопоставленного силовика перебралась в ТЦ «Европейский», который также принадлежит г-ну Нисанову. В этом торговом центре у Нарышкина имеются личные апартаменты с баней, бассейном, кабинетами массажа и маникюра.
Корреспонденты «Проекта» сообщили, что неоднократно видели Сергея Нарышкина в офисе Года Нисанова. Причем водитель главы СВР на время парковки всегда снимает спецсигнал со служебного автомобиля, видимо, чтобы не привлекать внимание.
Издание пишет, что глава российской разведки пользуется и другими бонусами от бизнесмена, в частности, бизнес-джетом Года Нисанова Gulfstream G65. Например, дочь главы СВР Вероника Нарышкина летала в Баку на этом самолете, а вся семья Нарышкиных неоднократно летала на этом джете кататься на лыжах в Европу.
Кроме того, Вероника Нарышкина работает в принадлежащей Нисанову «Инвестиционной группе Сигма». Дочь силовика управляет модным фудкластером «Депо». Свой 30-й день рождения Нарышкина отмечала на корабле принадлежащей Нисанову «Флотилии Radisson» вместе со своей подругой - дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой.
Помимо этого, семью Сергея Нарышкина и окружение Года Нисанова связывают сделки с недвижимостью. «Проект» узнал, что в 2011 году Вероника Нарышкина стала владелицей 200-метровой квартиры в элитном «Доме на Композиторской» в районе Нового Арбата стоимостью более 100 млн рублей. Тогда дочке силовика было всего 23 года, на высоких должностях она не работала, а официальный доход отца на тот момент составлял 5 млн рублей.
Через два месяца девушка поменяла эту квартиру на другую – в элитном ЖК «Ломоносов» площадью 180 кв.м и стоимостью 100 млн рублей.
Квартирами Вероника Нарышкина обменялась с Алексеем Калашниковым – сотрудником «Мосазервинзавода» и человеком близким к Эльману Байрамову, который входит в ближний круг Года Нисанова. Дочь Байрамова также является женой сына первого вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова.
В СВР комментировать расследование «Проекта» отказались и заявили, что не распространяются о личной жизни Сергея Нарышкина. Дочь силовика на вопрос о квартире отвечать не стала, но заявила, что не работает в «Депо».