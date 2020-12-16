В России число мигрантов из-за закрытых границ сократилось на 50%
В МВД подсчитали, что сейчас на территории России находятся около 6 миллионов мигрантов, но только миллион из них имеют разрешение на временное проживание или вид на жительство
В России из-за пандемии коронавируса и закрытия границ число трудовых мигрантов сократилось почти на 50%.
В МВД подсчитали, что сейчас на территории России находятся около 6 миллионов мигрантов, но только миллион из них имеют разрешение на временное проживание или вид на жительство.
В связи с сокращением числа гастарбайтеров, Министерство строительства и ЖКХ России предложило новый способ их трудоустройства на стройки. Ведомство предложило перенести всю ответственность за мигрантов на организации, которые будут их завозить.
Ранее на нехватку рабочих на стройках пожаловались 50 российских регионов. В Минстрое рассчитывают покрыть дефицит кадров за счет приезжих из Узбекистана, Таджикистана и Украины.
На нехватку кадров также жалуются службы доставки, спрос на услуги которых значительно вырос из-за пандемии коронавируса.