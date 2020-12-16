Россиянам могут начислить огромные пени за неуплату ЖКУ за весь год
Россиянам могут начислить пени за неуплату коммунальных услуг за весь 2020 год, из-за того что при введении апрельского моратория на штрафы в нормативно-правовых актах не прописали четкие правила его отмены
Россиянам могут начислить пени за неуплату коммунальных услуг за весь 2020 год, из-за того что при введении апрельского моратория на штрафы в нормативно-правовых актах не прописали четкие правила его отмены. Мораторий, напомним, был введен в рамках поддержки граждан во время пандемии коронавируса и карантинных ограничений.
В НП «ЖКХ Контроль» сообщили, что остается неясным, как будут начисляться пени и проводиться поверки счетчиков после отмены ограничений, так как в нормативных актах об этом ничего не говорится.
Также неизвестно, на какую задолженность за ЖКУ с 1 января 2021 года будут зачисляться пени и штрафы: образованную 6 апреля или только с начала 2021 года.
По данным организации, в некоторых российских городах как минимум 40% местных жителей не могли в полной мере оплачивать ЖКУ во время и после локдауна, сообщают «Известия».
НП «ЖКХ Контроль» обратилось к главе Минстроя Иреку Файзуллину с просьбой дать указание управляющим компаниями начислять гражданам пени только на долги, возникшие уже после отмены карантинных ограничений. В противном случае граждане получат огромные счета, которые им нечем будет оплачивать.