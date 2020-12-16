В России уровень смертности из-за пандемии достиг максимального значения за 10 лет
Так, уровень смертности в январе-октябре 2020 года составил 113,2 человека на 10 тысяч населения. Это является максимальным значением с 2010 года, когда уровень смертности составил 119,3 умерших на 10 тысяч живущих
В России уровень смертности на фоне пандемии коронавируса достиг максимального значения за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Так, уровень смертности в январе-октябре 2020 года составил 113,2 человека на 10 тысяч населения. Это является максимальным значением с 2010 года, когда уровень смертности составил 119,3 умерших на 10 тысяч живущих. В 2010 году высокая смертность объяснялась аномально жарким летом, а в текущем году – коронавирусом.
Согласно данным Росстата, общее число умерших в январе-октябре 2020 года достигло 1,661 млн человек. В последний раз до этого абсолютная смертность была выше в январе-октябре 2010 года и составляла 1,704 млн человек, сообщает РБК.
Кроме того, избыточная смертность была зафиксирована в апреле-октябре 2020 года – 140,2 тысячи человек. При этом официально от коронавирусной инфекции в этот период скончались 78,6 тысячи человек.