В петербургских больницах для ковидных пациентов осталось только 4% свободных коек
В медицинских учреждениях северной столицы осталось менее 500 свободных коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» вице-губернатор Олег Эргашев
В медицинских учреждениях северной столицы осталось менее 500 свободных коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» вице-губернатор Олег Эргашев.
На сегодняшний день в Петербурге развернуто 11 151 койка в 22 больницах. По состоянию на 15 декабря, свободными остаются только 4% от общего коечного фонда. «К сожалению, очень много заболевают», - констатировал вице-губернатор.
В частности, в инфекционной больнице имени Боткина, где лечат пациентов с коронавирусом, коек свободных практически не осталось. Учреждение заполнено на 99%. Из них 40% пациентов переносят болезнь в тяжелой форме.
Олег Эргашев заявил, что в ближайшее время в городе планируется развернуть около двух тысяч дополнительных коек для пациентов с COVID-19. Новые места появятся во временном госпитале, развернутом в павильонах «Ленэкспо».
Напомним, что с конца ноября в Петербурге ежедневно выявляют по 3600-3700 новых случаев заражения коронавирусом.