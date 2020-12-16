Осужденный по «дадинской» статье Константин Котов вышел на свободу
Гражданский активист Константин Котов, осужденный по «дадинской» статье, вышел на свободу. Он отбывал срок в исправительной колонии №2 города Покрова Владимирской области
Гражданский активист Константин Котов, осужденный по «дадинской» статье, вышел на свободу. Он отбывал срок в исправительной колонии №2 города Покрова Владимирской области.
Об освобождении Константина Котова сообщила «МБХ медиа» его адвокат Мария Эйсмонт.
Активист провел в заключении 493 дня и полностью отбыл наказание в 1,5 года лишения свободы, которое ему назначили в апреле 2020 года. Ранее Котов подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, но получил отказ. Суд и администрация колонии были против того, что активист выйдет на свободу на неделю раньше.
Напомним, что Константин Котов изначально был осужден за неоднократное нарушение правил проведения митингов на 4 года. После вмешательства общественности президент Владимир Путин поручил генпрокуратуре проверить законность приговора активисту, а следом уже Конституционный суд потребовал пересмотреть приговор. В итоге Мосгорсуд сократил Котову срок лишения свободы до 1,5 лет.