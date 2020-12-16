Сотрудникам «Северстали» пригрозили увольнением за отказ носить маски на работе
Руководство компании «Северсталь» ужесточило наказание для своих сотрудников за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Работникам пригрозили увольнением за отказ носить защитную маску и несоблюдение социальной дистанции
Руководство компании «Северсталь» ужесточило наказание для своих сотрудников за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Работникам пригрозили увольнением за отказ носить защитную маску и несоблюдение социальной дистанции.
Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев заявил РБК, что компания вынуждена пойти на такие меры из-за того, что россияне «немножко расслабились».
«Во всех регионах нашего присутствия мы видим системные нарушения требований по ношению средств индивидуальной защиты и соблюдению социальной дистанции», - заявил топ-менеджер.
Сотрудников-антимасочников будут привлекать к дисциплинарной ответственности, лишать премий и даже увольнять с работы. Гендиректор «Северстали» предупредил, что за первое нарушение санитарно-эпидемиологических требований сотрудник получит выговор, за второе – денежное взыскание, а за третье его уже уволят.