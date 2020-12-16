Приложение «Помощник Москвы» после модернизации будет следить за нарушителями карантина
Мэрия Москвы потратит 76,8 млн рублей на модернизацию системы «Помощник Москвы», с помощью которой «активные граждане» могут жаловаться на нарушителей правил парковки
Мэрия Москвы потратит 76,8 млн рублей на модернизацию системы «Помощник Москвы», с помощью которой «активные граждане» могут жаловаться на нарушителей правил парковки. После модернизации в приложении появятся новые функции, а граждане смогут сообщать и о других нарушениях, в том числе связанных с коронавирусом.
Контракт на внесение изменений в систему «Помощник Москвы» олучила фирма «Программный продукт», а заказчиком выступает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, сообщает «КоммерсантЪ».
После модернизации за 76 млн рублей сотрудники мэрии и граждане смогут жаловаться через приложение на скопление людей в общественном месте. Власти объяснили это необходимостью перекрывать или открывать прогулочные зоны и общественные места в зависимости от их загруженности.
«Активные граждане» также смогут сообщать властям о незаконной торговле на улице и в метро, ненадлежащем состоянии велопарковок. Кроме того, приложение позволит следить за нарушителями антикоронавирусных требований. Так, например, «Помощник Москвы» будет знать, есть ли сам пользователь приложения в базе больных COVID-19, и предостережет его от выхода из дома.
В приложении предусмотрена система поощрения для пользователей. Самые активные москвичи будут получать баллы, которые можно обменять на футболки и кепки.