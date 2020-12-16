Власти китайского Уханя отменили для местных жителей масочный режим
Журналист France24 Шарль Пеллегрен сообщил, что отныне отказ от ношения защитной маски на улице теперь не является правонарушением. Тем не менее, многие китайцы по-прежнему ходят в масках ради собственной безопасности
Власти китайского Уханя, откуда начал распространяться по всему миру коронавирус, отменили для местных жителей масочный режим.
Журналист France24 Шарль Пеллегрен сообщил, что отныне отказ от ношения защитной маски на улице теперь не является правонарушением. Тем не менее, многие китайцы по-прежнему ходят в масках ради собственной безопасности.
Напомним, что именно в Ухани в начале 2020 года произошла вспышка коронавирусной инфекции. С начала пандемии там зафиксировали 68 тысяч случаев заражения COVID-19. Всего в Китае выявили 94 тысячи случая заражения, а в результате осложнений погибли 4,7 тысячи пациентов (из них 4,5 тысячи человек в Ухане).
При этом Китай стал единственной страной, которая избежала второй волны распространения коронавируса. Такого результата удалось достичь за счет жесткого карантина. Власти оперативно закрывали целые города уже после первых случаев заражения. Кроме того, в стране проводится тотальное тестирование на COVID-19.