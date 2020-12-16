Власти отказались замораживать цены на продукты для жителей Севера, Сибири и Дальнего Востока
Замглавы Минпромторга сообщил, что там будут введены поправочные коэффициенты. При этом чиновник не уточнил, как это будет выглядеть на практике и подешевеют ли продукты питания
Российское правительство отказалось замораживать цены на базовые продукты питания для жителей Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что там будут введены поправочные коэффициенты.
При этом чиновник не уточнил, как это будет выглядеть на практике и подешевеют ли продукты питания для жителей Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Ранее правительство по поручению президента России заявило о планах заморозить отпускные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января по 1 апреля. Цены предлагается установить на уровне 110 рублей за литр масла в розницу и 45 рублей за килограмм сахара в розницу. Отпускная цена у производителей должна составлять 95 рублей и 36 рублей соответственно.
После выступления президента Владимира Путина, в котором он раскритиковал Минэкономразвития за необоснованный рост цен на продовольствие отечественного производства, Генпрокуратура начала собственную проверку. Ведомство зафиксировало, что сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное - на 23,8%, мука - на 12,9%, а хлеб - на 6,3%.