Дагестанские силовики не увидели признаков экстремизма в публикациях о пользе женского обрезания
В «Правовой инициативе» сообщили, что их заявление передавали их одного ведомства в другое, а через полгода из дагестанского МВД пришел ответ, согласно которому признаков экстремизма в публикациях о женском обрезании нет
Управление МВД по Дагестану не увидело признаков экстремизма в публикациях регионального Муфтията о пользе обрезания для девочек.
Юристы организации «Правовая инициатива» в мае текущего года обратились в ФСБ с требованием проверить материалы, опубликованные на сайтах Islam.ru и Муфтията Дагестана, а также в постах в группе «Нур-ур-Ислам» во «ВКонтакте». Правозащитники указали в своем заявлении, что в этих публикациях содержались призывы к проведению калечащих операций на половых органах у девочек и женщин, а также говорилось о «пользе» таких операций.
В «Правовой инициативе» сообщили «Медиазоне», что их заявление передавали их одного ведомства в другое, а через полгода из дагестанского МВД пришел ответ, согласно которому признаков экстремизма в публикациях о женском обрезании нет.