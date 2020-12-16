16 декабря 2020, 02:08
Племянник президента провел учредительный съезд партии «Россия без коррупции» в элитном ресторане
Двоюродный племянник президента Роман Путин создал новую политическую партию под названием «Россия без коррупции». Учредительный съезд организации прошел в элитном московском ресторане «Яръ»
Фото: РИА Новости
Двоюродный племянник президента Роман Путин создал новую политическую партию под названием «Россия без коррупции». Учредительный съезд организации прошел в элитном московском ресторане «Яръ». Стоимость блюд в этом ресторане варьируется от 500 до 2200 рублей.
В съезде приняли участие 106 делегатов из 53 регионов. За создание партии участники проголосовали единогласно, сообщает «Интерфакс».
Ранее Роман Путин возглавлял партию «Народ против коррупции», но эта организация была ликвидирована Минюстом РФ в ноябре текущего года.