Управление охраны «Газпрома» заказало защитные маски по цене 210 тысяч рублей за штуку
Госкомпания «Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» объявила тендер на покупку 1,1 млн одноразовых защитных масок общей стоимостью 232,5 млрд рублей. Получается, что одна маска обойдется компании в 210 тысяч рублей
Госкомпания «Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» объявила тендер на покупку 1,1 млн одноразовых защитных масок общей стоимостью 232,5 млрд рублей. Получается, что одна маска обойдется компании в 210 тысяч рублей, сообщает Znak.com.
В запросе цен говорится, что управлению охраны «Газпрома» требуется 1 107 420 масок для подразделений в Краснодаре, Астрахани, Волгограде, Ставропольском крае, Ростовской области и Магадане. При этом начальная стоимость контракта установлена в размере 232,5 млрд рублей.
Скорее всего, заказчик при оформлении тендера ошибся в цифрах, поскольку оптовая рыночная стоимость одной одноразовой маски начинается от 1,5 рублей. Тем не менее, пока еще цифры в заявке управления охраны «Газпрома» не исправлены.