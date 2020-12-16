Депутат Госдумы от КПРФ призвал российские власти расследовать отравление Навального
Депутат Госдумы РФ от КПРФ Леонид Калашников призвал российские власти расследовать отравление Алексея Навального после того, как журналисты обнародовали имена сотрудников ФСБ, причастных к покушению на оппозиционера
Депутат Госдумы РФ от КПРФ Леонид Калашников призвал российские власти расследовать отравление Алексея Навального после того, как журналисты обнародовали имена сотрудников ФСБ, причастных к покушению на оппозиционера.
Парламентарий в интервью «Дождю» назвал «невообразимым», чтобы сотрудники ФСБ «могли приехать и кого-то отравить».
«Россия должна расследовать это дело. Для себя хотя бы, иначе это будет странно. Это будет опасно для всех. Для меня, как политика. Любой политик скажет: неужели такое возможно у нас в стране, чтобы шесть гбшников, фсбшников могли приехать и кого-то отравить. Это страшно и опасно», - заявил коммунист.
Одновременно с этим Калашников заявил, что «не верит в искренность» беспокойства западных лидеров о судьбе Навального, поскольку они не выступили в защиту бывшего ростовского депутата от КПРФ Владимира Бессонова. Напомним, что депутат покинул Россию после обвинения в применении насилии к сотруднику МВД.