Петербургские гостиницы обязали кормить своих постояльцев в номерах, а не в общем зале
В Санкт-Петербурге ввели новое антикоронавирусное требование к отелям и гостиницам, которое будет действовать на время новогодних праздников. Теперь постояльцев гостиниц будут кормить в номерах, а не в столовых и ресторанах
В Санкт-Петербурге ввели новое антикоронавирусное требование к отелям и гостиницам, которое будет действовать на время новогодних праздников. Теперь постояльцев гостиниц будут кормить в номерах, а не в столовых и ресторанах.
Руководитель комитета по развитию туризма северной столицы Сергей Корнеев сообщил, что в новогоднюю ночь в городе будет приостановлена работа учреждений общественного питания, а рестораны при отелях должны кормить своих постояльцев через доставку питания. По словам чиновника, сотрудники отелей планируют разносить завтраки гостям в виде ланч-боксов или предложат воспользоваться обслуживанием в номерах.
Другие ограничения и требования для гостиниц петербургские власти вводить пока не планируют.
Напомним, что ранее власти северной столицы попросили туристов не приезжать в город на Новый год в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом.