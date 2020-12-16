«Аэрофлот» организует в самолетах специальные места для антимасочников
Авиакомпания «Аэрофлот» выделила специальные места в самолетах для пассажиров-антимасочников. Ранее перевозчик заявил, что граждане, отказывающиеся надеть защитную маску, вообще не будут допускать на рейс
Авиакомпания «Аэрофлот» выделила специальные места в самолетах для пассажиров-антимасочников. Ранее перевозчик заявил, что граждане, отказывающиеся надеть защитную маску, вообще не будут допускать на рейс.
Согласно новому сообщения авиакомпании, пассажиров, которые прошли на борт в маске, но отказались сидеть в ней весь полет, будут пересаживать на специально отведенные для этого места.
«Для нас критически важно в сложившейся ситуации обеспечить безопасность всех пассажиров. Поэтому для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытия дверей, предусмотрены выделенные места», - заявил РБК представитель «Аэрофлота».
При этом в авиакомпании не исключили и других мер воздействия на пассажиров без масок.
Представитель «Аэрофлота» призвал пасаасажиров, которые не готовы следовать правилам и использовать средства защиты от коронавируса, добровольно отказаться от полета.