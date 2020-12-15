Петербургский мундеп обнаружил госзакупку с зашифрованным посланием «дать заработать»
Депутат муниципального округа «Лиговская-Ямская» Санкт-Петербурга Александр Изотов обнаружил госзакупку местных чиновников с зашифрованным посланием. В тендерной документации содержался призыв «не трогать закупку» и «дать заработать»
Депутат муниципального округа «Лиговская-Ямская» Санкт-Петербурга Александр Изотов обнаружил госзакупку местных чиновников с зашифрованным посланием. В тендерной документации содержался призыв «не трогать закупку» и «дать заработать».
Речь идет о муниципальном контракте на санитарную обрезку деревьев стоимостью 865 518 рублей. В документации шрифтом белого цвета приписано «Не лезьте в закупку, дайте заработать! Панки ХОЙ!». Скан документов мундеп опубликовал в своем Twitter.
Александр Изотов также написал инструкцию, как найти шифровку на портале госзакупок. «1. Скачиваете приложенный файл „Аукцион 865 518“ 2. На странице 44 (раздел 24, приложения) выделяете нужную область и меняете цвет», - написал мундеп.
Победителем тендера с шифровкой стал предприниматель Денис Круглянко, который предложил выполнить работы за 367 тысяч рублей при стартовой цене контракта в 865 тысяч рублей.