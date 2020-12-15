Пресс-секретарь президента отменил все брифинги после выхода расследования об отравлении Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ближайшие два дня отменил все брифинги, сославшись на подготовку к большой ежегодной пресс-конференции главы государства, которая в этом году из-за коронавируса будет проводиться в дистанционном формате
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ближайшие два дня отменил все брифинги, сославшись на подготовку к большой ежегодной пресс-конференции главы государства, которая в этом году из-за коронавируса будет проводиться в дистанционном формате.
Отметим, что брифинги в форме конференц-коллов Дмитрий Песков проводил каждый будний день, однако в ближайшее время бесед с журналистами не будет, сообщает РИА Новости.
По официальной версии, Дмитрий Песков слишком занят подготовкой к предновогодней пресс-конференции Владимира Путина. По неофициальной версии, представитель президента не хочет отвечать на вопросы журналистов о нашумевшем расследовании The Insider, Bellingcat и CNN об отравлении Алексея Навального. Журналисты ранее опубликовали имена сотрудников ФСБ, которые могут иметь непосредственное отношение к отравлению оппозиционера веществом из группы «Новичок».
Данную тему уже вторые сутки игнорируют и ведущие представители государственных СМИ. Алексей Навальный и его соратники объясняют длительное молчание представителей власти тем, что они пока сами не придумали, как им комментировать это расследование.