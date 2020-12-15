Министру экономического развития предсказали отставку после критики со стороны президента
Глава Минэкономразвития Максим Решетников может покинуть занимаемую должность после критики в его адрес со стороны президента Владимира Путина из-за роса цен на продукты питания
Глава Минэкономразвития Максим Решетников может покинуть занимаемую должность после критики в его адрес со стороны президента Владимира Путина из-за роса цен на продукты питания.
Источники «Открытых медиа» в правительстве сообщили, что позиции Максима Решетникова пошатнулись из-за критики со стороны президента, который оказался крайне недоволен значительным подорожанием базовых продуктов питания.
При этом источники утверждают, что в отставку главу МЭР отправят не сейчас, а ближе к выборам в Госдуму.
Политолог Аббас Галлямов отметил, что премьер Михаил Мишустин не станет защищать Максима Решетникова перед главой государства, поскольку «он для него чужой».
«Это человек Собянина, а аппаратные возможности последнего небезграничны, как стало очевидно после недавнего увольнения из правительства другого «собянинца» - главы Минстроя Владимира Якушева», - заявил эксперт.
В пресс-службах правительства и Минэкономразвития данную информацию не прокомментировали.