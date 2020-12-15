Госдума одобрила законопроект, запрещающий разглашать сведения об имуществе судей и силовиков
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который запрещает распространять какие-либо сведения о частной жизни и имуществе судей, следователей, полицейских, таможенников, сотрудников ФСБ, ФСИН, ФССП, Службы внешней разведки
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который запрещает распространять какие-либо сведения о частной жизни и имуществе судей, следователей, полицейских, таможенников, сотрудников ФСБ, ФСИН, ФССП, Службы внешней разведки, Росфинмониторинга, работников контрольных органов администрации президента, Счетной палаты, а также их родственников.
Законопроект поддержали 314 депутатов, против высказался один человек, а четверо воздержались от участия в голосовании.
Документ о защите сведений об имуществе судей, силовиков и чиновников подготовили депутаты из «Единой России» Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин, а также депутат от ЛДПР Дмитрий Савельев.
Законопроект вводит запрет на распространение сведений о частной жизни и имуществе силовиков и чиновников с момента их вступления в должность. Сейчас такой запрет предусматривается только в случае, если жизни или здоровью силовика или чиновника угрожала опасность.
Новый документ разрешает распространять сведения об имуществе и частной жизни чиновников и силовиков только с их согласия или по запросу суда в рамках производства по уголовному делу.
Депутаты КПРФ заявили, что данный законопроект «затыкает рот остаткам смелых журналистов, которые выявляют высокопоставленных коррупционеров». В партии обвинили авторов документа в попытке создать «касту неприкасаемых».