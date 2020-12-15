Московскому ТРЦ «Европейский» грозит крупный штраф за несоблюдение антикоронавирусных мер
Московские власти пригрозили штрафом торгово-развлекательному центру «Европейский» около станции «Киевская» за нарушение антикоронавирусных требований. ТРЦ могут наказать штрафом в размере миллиона рублей или приостановкой деятельности на три месяца
Московские власти пригрозили штрафом торгово-развлекательному центру «Европейский» около станции «Киевская» за нарушение антикоронавирусных требований. ТРЦ могут наказать штрафом в размере миллиона рублей или приостановкой деятельности на три месяца, если нарушения повлекли вред здоровью.
Замглавы столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Станислав Зинюшин рассказал, что сотрудники организации и полиции провели рейд в «Европейском» и выяснили, что руководством ТРЦ не были приняты меры по соблюдению социальной дистанции и по использованию средств индивидуальной защиты.
Администрацию торгового комплекса пригласили в инспекцию для составления протокола по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», сообщает РИА Новости.
Отметим, что в торговых центрах и магазинах антикоронавирусные требования должны соблюдать как сотрудники, так и посетители. При этом у сотрудников магазина есть право отказать в обслуживании покупателям, которые отказываются надевать защитную маску.