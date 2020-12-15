Немецкая верфь Lürssen достроила для Алексея Мордашова 142-метровую суперъяхту
Эту яхту российский миллиардер должен был получить еще в 2019 году, но сроки сдачи объекта неоднократно переносились. За это время название судна поменялось трижды. Сначала яхту назвали Redwood, затем OPUS, но в итоге остановились на названии Nord
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов в ближайшее время получит построенную для него на немецкой верфи Lürssen 142-метровую суперъяхту.
По данным Forbes, эту яхту российский миллиардер должен был получить еще в 2019 году, но сроки сдачи объекта неоднократно переносились. За это время название судна поменялось трижды. Сначала яхту назвали Redwood, затем OPUS, но в итоге остановились на названии Nord.
Новая яхта Алексея Мордашова станет одним из крупнейших в мире в своем классе. Nord займет 10-е место в мировом рейтинге после яхты «A+», принадлежащей королевской семье Абу-Даби, и четвертое в российском рейтинге после Eclipse Романа Абрамовича, Dilbar Алишера Усманова и Sailing Yacht A Андрея Мельниченко.
Стоимость яхты владельца «Северстали» оценивается в сумму от 300 до 500 млн долларов.
Известно, что яхта Nord может вмещать до 36 гостей, оснащена двумя вертолетными площадками, бассейном, спа-салоном, собственной пляжной зоной и дайвинг-центром. Обслуживать судно должна команда из 40 человек.
Отметим, что у Алексея Мордашова уже есть 63-метровая яхта Lady M., построенная в 2013 году.