В Минобороны опровергли получение двойной компенсации за устранение вспышки COVID-19 на Олимпиадинском ГОК
Правительство выделило Минобороны из бюджета 256,1 млн рублей в качестве компенсации за ликвидацию вспышки коронавирусной инфекции на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Красноярском крае
Правительство выделило Минобороны из бюджета 256,1 млн рублей в качестве компенсации за ликвидацию вспышки коронавирусной инфекции на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Красноярском крае.
Указанная сумма выделяется оборонному ведомству с целью «восполнения израсходованных горюче-смазочных материалов, вещевого и медицинского имущества, имущества бытового назначения, продовольствия, средств радиационной, химической и биологической защиты». Также эта сумма покрывает денежные расходы Минобороны на транспортные и командировочные нужды.
Олимпиадинский ГОК является крупнейшим в России золотодобывающим предприятием России и основным активом компании «Полюс», которая принадлежит Саиду Керимову - сыну сенатора-миллиардера Сулеймана Керимова.
В мае 2020 года на комбинате произошла вспышка COVID-19. По официальным данным там выявили более 1300 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Минобороны развернуло на строительной площадке инфекционный госпиталь, в район заражения были направлены более 200 военнослужащих и около 100 единиц специальной военной техники. В июне вспышка заболевания была ликвидирована.
В компании «Полюс» позже сообщили, что полностью компенсировали Министерству обороны расходы на помощь в борьбе с коронавирусом. Портал NGS24.ru сообщает, что размер выплаченной компенсации составил 256,9 млн рублей.
В Минфине РФ в свою очередь опровергли информацию СМИ о том, что ведомства дважды получит компенсацию за проделанную работу. В официальном сообщении министерства говорится, что согласно принципу общего покрытия расходов бюджета, все доходы перечисляются в федеральный бюджет, а расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными источниками.
Полученные от «Полюса» средства были зачислены в федеральный бюджет, а для возмещения затрат Минобороны России было выпущено распоряжение правительства РФ о компенсации их расходов.