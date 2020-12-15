Власти Москвы будут выявлять нарушителей антикоронавирусных ограничений по соцсетям
Московские власти предупредили владельцев кафе и ресторанов о наказании за нарушение мер профилактики распространения коронавируса. Выявлять нарушителей чиновники будут в социальных сетях
Московские власти предупредили владельцев кафе и ресторанов о наказании за нарушение мер профилактики распространения коронавируса. Выявлять нарушителей чиновники будут в социальных сетях.
Руководитель главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков предупредил предприятия общепита, что «любая информация - фото, видео, в том числе из соцсетей - могут быть началом для административного расследования», сообщает РИА Новости.
Евгений Данчиков отметил, что в столице около 10% предприятий общепита игнорируют ограничительные меры, введенные мэрией для снижения темпов распространения коронавируса.
Напомним, что в Москве с 23:00 до 06:00 запрещена работа кафе, ресторанов, баров и ночных клубов.