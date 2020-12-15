Мишустин на фоне расследования об отравлении Навального поручил «Ростелекому» тщательней хранить данные россиян
Соответствующее поручение премьер дал на фоне независимого расследования об отравлении Алексея Навального, которое стало возможным благодаря «сливу» биллинга мобильных операторов
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил госкомпании «Ростелеком» обратить особое внимание на защиту персональных данных россиян. Соответствующее поручение премьер дал на фоне независимого расследования об отравлении Алексея Навального, которое стало возможным благодаря «сливу» биллинга мобильных операторов.
«Вы работаете с персональными данными людей. Это очень важно. Конечно, очень важно, чтобы данные были надежно защищены», - заявил Михаил Мишустин в беседе с главой «Ростелекома» Михаилом Осеевским.
Заявления премьера об усилении защиты персональных данных российских граждан прозвучало на фоне расследования The Insider и Bellingcat, в котором говорится о многолетней слежке сотрудников ФСБ за Алексеем Навальным. За оппозиционером буквально по пятам следовали восемь сотрудников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ и НЦ «Сигнал», который фигурировал в истории с отравлением Сергея Скрипаля. Бывший сотрудник ГРУ, как и Навальный, был отравлен веществом из группы «Новичок».
В расследовании использовались данные, которые были куплены на черном рынке в интернете. Речь идет о данных по авиаперелетам и биллингах мобильных операторов.
Сам Алексей Навальный отметим, что все данные обо всех людях продаются в открытом доступе и никаких исключений для агентов ФСБ в базах данных не делают. Кроме того, по закону депутата Ирины Яровой операторы связи обязаны минимум полгода хранить данные о телефонных звонках и переписке пользователей.
«Это большой бизнес, тех же самых сотрудников ФСБ в первую очередь. Ты просто даешь номер телефона, тебе дают биллинги - вот и все. Bellingcat провели качественное расследование. Они получали сырую дату. Сидел [расследователь издания Кристо] Грозев со своим ноутбуком рядом со мной, и я просто видел, как это делается, своими глазами. Это потрясающая работа, кропотливый анализ сотен тысяч записей», - рассказал политик в эфире радиостанции «Эхо Москвы».