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15 декабря 2020, 12:57

Пятеро депутатов Госдумы РФ повторно заразились коронавирусом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о повторном заражении коронавирусной инфекцией среди депутатов. По его данным, повторно заболели пятеро парламентариев

Пятеро депутатов Госдумы РФ повторно заразились коронавирусом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о повторном заражении коронавирусной инфекцией среди депутатов. По его данным, повторно заболели пятеро парламентариев.

«То есть переболев, заболели вновь. То есть антитела не выработались, и заразились», - заявил председатель нижней палаты парламента, слова которого приводит РИА Новости.

Среди повторно заразившихся COVID-19 оказался 81-летний Артур Чилингаров.

Всего в Госдуме РФ переболели или находятся в больницах из-за коронавируса 157 депутатов.

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