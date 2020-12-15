15 декабря 2020, 12:57
Пятеро депутатов Госдумы РФ повторно заразились коронавирусом
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о повторном заражении коронавирусной инфекцией среди депутатов. По его данным, повторно заболели пятеро парламентариев
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о повторном заражении коронавирусной инфекцией среди депутатов. По его данным, повторно заболели пятеро парламентариев.
«То есть переболев, заболели вновь. То есть антитела не выработались, и заразились», - заявил председатель нижней палаты парламента, слова которого приводит РИА Новости.
Среди повторно заразившихся COVID-19 оказался 81-летний Артур Чилингаров.
Всего в Госдуме РФ переболели или находятся в больницах из-за коронавируса 157 депутатов.