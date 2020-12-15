Алексей Навальный заявит в следственные органы о покушении после расследования Bellingcat и The Insider
Оппозиционер Алексей Навальный планирует сделать официальное сообщение о преступлении в отношении себя в соответствии с уголовно-процессуальном кодексом России по итогам расследования Bellingcat, The Insider и CNN
Оппозиционер Алексей Навальный планирует сделать официальное сообщение о преступлении в отношении себя в соответствии с уголовно-процессуальном кодексом России по итогам расследования Bellingcat, The Insider и CNN. Ранее журналисты назвали имена сотрудников ФСБ, которые могут быть причастны к отравлению политика «Новичком».
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Навальный заявил, что теперь ему достоверно известно, что именно «ФСБ организовывало покушение на убийство».
«Мы знаем, что за этим стоит Путин. Мы точно знаем, что Путин до сих пор не просто Бортникову (директор ФСБ – ред.) указания дает - он руководит ФСБ в оперативном режиме. Мы понимаем, что это система делала это все. Но формальные шаги мы можем сделать только так. Мы собираемся делать то, что делают законопослушные граждане. Вот есть данные, вот есть сообщение о преступлении. Пусть расследуют», - заявил Алексей Навальный.
Оппозиционер также отметил, что международного расследования по факту покушения на его жизнь быть в данной ситуации не может, поскольку в данном случае «российским гражданин был отравлен другими российскими гражданами на территории России».
Навальный считает, что независимые расследователи продолжат заниматься темой «секретного департамента убийц внутри ФСБ». Сам же политик выразил уверенность в том, что оппозиционеры Владимир Кара-Мурза-младший и Петр Верзилов, отравленные ранее, также стали жертвами этого «департамента убийц».
Напомним, The Insider, Bellingcat и CNN опубликовали подробное расследование об отравлении Алексея Навального. В этом расследовании сообщается, что попыток отравления оппозиционера было несколько, а также перечисляются имена причастных к покушению на политика.