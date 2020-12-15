Сайт знакомств Мамба инвестирует $3 млн в свое продвижение в Германии и Италии
Российский дейтинг Mamba объявил о старте экспансии на рынок онлайн-знакомств в Италии и Германии. Как сообщили в пресс-службе компании, размер инвестиций в продвижение составит 3 млн долларов США
Российский дейтинг Mamba объявил о старте экспансии на рынок онлайн-знакомств в Италии и Германии. Как сообщили в пресс-службе компании, размер инвестиций в продвижение составит 3 млн долларов США. Весь бюджет уйдет на маркетинг.
Данные рынки оценивают в Мамбе как приоритетные, потому что здесь уже существует ядро пользователей, которые демонстрируют лояльность к бренду, а также хорошие месячные показатели среднего дохода с одного платящего пользователя.
В Германии и Италии достаточно большое русскоязычное ядро экспатов, которые общаются между собой, а также с локальными пользователями. Директор по маркетингу Mamba Петр Бойцов отметил, что именно в этом компания видит точку роста, так как приложение может расти за счет регистраций экспатов, а затем переключиться на иностранцев.
Согласно статистике Appannie, Mamba пока не попадает в ТОП-10 популярных приложений для знакомств в данных странах, но уже через год компания рассчитывает укрепить позиции и войти в список пяти лучших приложений для знакомств в Германии и Италии, а также нарастить выручку.
В компании считают, что эти регионы станут такими же эффективными по росту доходности, как Турция и Израиль, где Мамба активно масштабировалась в 2019-2020 году. В настоящее время у Мамбы есть локальные менеджеры в Турции и Израиле, где уже два года идет активное масштабирование. К концу 2019 года российский дейтинг по Израилю вошел в ТОП-5 по доходности, а также занял второе место по скачиванию среди всех сервисов знакомств в стране, обогнав мировой гигант Tinder.
На турецком рынке Mamba начала активно масштабироваться с весны 2020 года, и, несмотря на то, что старт пришелся на разгар пандемии, к декабрю текущего года компании удалось вырасти по ежедневным загрузкам и выручке в два раза.
«Финансовая модель масштабирования, которая уже проверена нами в Израиле и Турции, будет применена и на новых рынках. Это контроль доходов и расходов с положительным ROI», - говорит директор по маркетингу Mamba Петр Бойцов.
Компания Мамба основана в 2003 году и является крупнейшей площадкой для новых знакомств в России. Контролирующий акционер «Мамбы» - ГК «Финам» (владеет 65% бизнеса), остальные 35% принадлежат Mail.ru Group. Мамба представлена более чем в 50 странах мира. На 2020 год в системе зарегистрировано 60 млн анкет.