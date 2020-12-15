Дети сотрудников МВД и Росгвардии получат приоритетное право на поступление в вузы
Депутаты Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн, Вячеслав Никонов, Василий Пискарев подготовили законопроект, согласно которому дети сотрудников МВД и Росгвардии получат приоритетное право при поступлении в ведомственные вузы
Депутаты Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн, Вячеслав Никонов, Василий Пискарев подготовили законопроект, согласно которому дети сотрудников МВД и Росгвардии получат приоритетное право при поступлении в ведомственные вузы.
Сейчас приоритет при поступлении в вузы есть только у детей военнослужащих, стаж службы в рядах вооруженных сил России которых составляет 20 и более лет, а также дети граждан, уволенных с военной службы и имеющих стаж службы 20 лет и более.
Депутаты от «Единой России» считают, что отсутствие аналогичного преимущества у детей сотрудников МВД и Росгвардии при поступлении в ведомственные вузы создает «правовое неравенство», сообщает Znak.com.
«Такой дисбаланс особенно заметен в войсках национальной гвардии, где одновременно проходят службу и военнослужащие, и сотрудники, имеющие специальные звания полиции», - отмечают авторы документа.