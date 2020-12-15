Украина пригрозила России санкциями из-за приватизации крымской «Массандры»
Заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова пригрозила России санкциями за продажу в частные руки крымского винодельческого завода. Напомним, что предприятие купила структура близкого друга президента России
Заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова пригрозила России санкциями за продажу в частные руки крымского винодельческого завода «Массандра». Напомним, что предприятие купила структура близкого друга президента России и банкира Юрия Ковальчука.
В Киеве заявили, что «Массандра» находится под управлением Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, поэтому «любое отчуждение имущества завода является преступлением».
Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что угрозы Киева из-за приватизации «Массандры» «звучат смешно». «Какое их дело, что с «Массандрой», какое их дело, что происходит на территории России?», - заявил парламентарий, слова которого приводит РИА Новости.
Ефим Фикс посоветовал украинским властям не вмешиваться в дела «российского Крыма» и сконцентрировать внимание на своих внутренних проблемах.
Ранее стало известно, что винзавод «Массандра» выкупила у правительства Крыма компания «Южный проект», которая входит в структуру банка «Россия» Юрия Ковальчука. Сделка оценивается в 5,3 млрд рублей.