15 декабря 2020, 11:46
В России за сутки выявили 26 689 новых случаев заражения COVID-19
В России за сутки выявили 26 689 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 577 человек с подтвержденным COVID-19 скончались в результате осложнений
В России за сутки выявили 26 689 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 577 человек с подтвержденным COVID-19 скончались в результате осложнений.
Общее число заразившихся с начала пандемии в России составило 2 707 945 человек, из которых скончались 47 968 человек.
В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 5 418 новых случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 3 765, в Московской области – 1 392, в Нижегородской области – 489, в Свердловской области – 384, в Ростовской области – 381, в Красноярском крае – 335, в Воронежской области – 385, в Архангельской области – 402.