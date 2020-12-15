15 декабря 2020, 10:57
Россия заняла второе место в мире по числу пользователей Apple Pay
Лидерами по количеству пользователей системы Apple Pay в мире являются США, а на третьем месте – Великобритания, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные международных платежных систем
Россия по итогам 2020 года стала второй среди всех стран мира по численности пользователей платежной системы Apple Pay.
Лидерами по количеству пользователей системы Apple Pay в мире являются США, а на третьем месте – Великобритания, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные международных платежных систем. По состоянию на сентябрь 2020 года во всем мире насчитывалось 507 миллионов пользователей Apple Pay.
Отметим, что компания Apple статистику по использованию своей платежной системы никогда не публиковала.
Оплачивать товары и услуги с помощью Apple Pay могут пользователи смартфонов iPhone, часов Apple Watch, планшетов iPad и компьютеров iMac.