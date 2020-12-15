15 декабря 2020, 10:49
Северная Корея закупила российскую вакцину от коронавирусной инфекции
Северная Корея закупила российскую и китайскую вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает японское издание Asahi со ссылкой на сотрудников южнокорейской разведки
Северная Корея закупила российскую и китайскую вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает японское издание Asahi со ссылкой на сотрудников южнокорейской разведки.
Издание отмечает, что власти Северной Кореи пытались предотвратить распространение COVID-19 путем закрытия границ, однако теперь они решили возобновить экономическую деятельность. В этой связи, с целью недопущения распространения инфекции руководство страны решило вакцинировать граждан.
Ранее южнокорейская разведка сообщала, что глава КНДР Ким Чен Ын уже привился некой экспериментальной вакциной от коронавируса.